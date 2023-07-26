廖苡喬開心可以跟偶像黃子軒合作。（民視提供）

廖苡喬在民視8點檔《市井豪門》飾演的羅心陽，為了弱勢團體持續發聲，是正義使者的化身，她私底下也持續關注台灣的弱勢團體，在環保、兒童、性別平權、流浪動物等團體都持續捐款，可能因為默默做好事，她最近覺得簡直是吃到無敵幸運星，幸運地跟楊烈演到對手戲，劇中還變成楊烈的乾孫女，因為兩人以往在別的戲中演過父女檔，當時聽到楊烈加入劇組演出海王，就很期待能跟他對到戲，沒想到許願成功。

廖苡喬表示，她演出的角色羅心陽以前是議員候選人，為地方服務，所以是多語言能力者，除了台語，還有海陸腔客語，現在跟楊烈對戲偶爾會用日語，她笑說因為這樣還去報名日文課，要好好把以前學的日語找回來。

不僅如此，她說幸運之事還有很多，其中就是很有耳福，在劇中聆聽郭忠祐、桑布伊的好歌聲。日前更有她的偶像、金曲歌王「客語王子」黃子軒加入客串，她開心地說以前去過新竹聽黃子軒的演唱會，沒想到竟然在8點檔可以相遇且合作。而首次演出民視8點檔的黃子軒表示，媽媽有特別交代，要演好一點，親朋好友鄰居都在看《市井豪門》，讓他備感壓力，不過還好是本色演出，在劇中自彈自唱好聽的歌曲，也希望透過8點檔的傳播力，讓更多觀眾感受到客語音樂之美。