知名遊戲實況主「丁特」25日突在臉書發佈「道歉」啟事，就自己近期大力批評民進黨政府一事，向綠營網軍求饒，還強調要好好監督在野黨。粉專「政客爽」摘錄丁特批綠語錄，包括「黨不想聽你就不准講」、「民主國家需要為自己的言論感到擔心害怕嗎」、「你多久沒看到蔡英文被記者問問題了」、「這不是合法的詐騙集團這是什麼」，直呼傷了皇城的和氣，說了太多不該說的話，網友也說這就是得罪了方丈的下場。

「道歉聲明。」Dinter丁特昨在臉書發文表示，「由於我近期常在網路直播期間批評政府，使執政黨的信譽受到選民的質疑，實在是我的不對！請民進黨的側翼網軍大人有大量，不要再攻擊我了，稍微Google一下就可以查到2014的318學運我還有發文力挺，然後一路罵國民黨到2020年，還因為罵到韓國瑜與家父翻臉。我知道大家都是出來混口飯吃的，開砲就有錢拿，但我真的是自己人，勿傷友軍！」

同時，丁特也不忘帶點反諷意味強調，「本人往後依然會對民進黨誓死效忠，也絕對不敢在公開場合批評政府（如果是民進黨繼續執政），特此聲明」，還在留言區說：「請大家記取阿特這次受到的教訓，在一個民主制度健全的國家，一定要好好的監督在野黨！」

但綠營出征並未就此停歇，包括四叉貓、雞排妹等網紅仍瘋狂發文砲轟。政客爽今(26日)發文直言，丁特被出征的原因就是說了太多不該說的話，而側翼就從賴清德250萬當作突破口去攻擊，傷了皇城的和氣就是罪該萬死。

政客爽摘錄丁特批評綠營的語錄，包括：「黨不想聽你就不准講」、「陳明文都可以隨便在捷運上掉300萬了，你覺得賴清德會只有250萬？」、「在一個真正的民主國家，需要為自己的言論感到擔心害怕嗎？」、「我說執政黨的壞話就要被查水表？」、「你多久沒看到蔡英文被記者問問題了？」、「數位發展部詐騙一堆處理不了」、「打詐辦公室花了13億，編了10億在設備場地整修」、「這不是合法的詐騙集團這是什麼？」

網友表示「字字刺到執政黨心裡最軟的那一塊：無恥」、「邪魔歪道吃了民主果實也不會成人」、「得罪了方丈，下場就是這麼慘啊」、「蔡英文：沒有人需要為他的認同道歉。語畢，哄堂大笑」、「批評朝廷...我們懷念他」、「還沒講到最過份的拿人命開玩笑的疫苗」。