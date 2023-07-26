高雄保母虐嬰案出現逆轉，檢警調查發現女嬰體內驗出K他命成分，懷疑女嬰生前吸入毒煙，蔡姓保母獲不起訴處分，目前正另案偵辦女嬰生父蔡姓男子是否涉及毒品罪；對此新北市議員林秉宥指出，蔡父先前還找爭議網紅「勾起你心中的惡」訴冤，當時還煞有其事的主張各種陰謀論，暗酸挺侯的人找勾惡做行銷「根本蛇鼠一窩」。

網紅「勾起你心中的惡」開設齊天國際先前標下新北市城鄉局「翻轉新北永續城鄉政策推廣計畫」700萬標案，林秉宥5月總質詢時就曾質疑該案效益，應在3月結案，卻遲遲未有結果。

林秉宥表示，事發後女嬰生父蔡姓男子還上網紅勾惡的直播控訴司法不公，結果沒想到他自己才是始作俑者，而勾惡還煞有其事的跟著主張各種陰謀論，另一個網紅「鳳梨」還煽動網友騷擾保母家。

他酸，拉K的人會找勾惡這種人申冤、挺侯的人會找勾惡這種人做行銷，「突然好像了解了甚麼，蛇鼠一窩嘛！」

林秉宥指出，勾惡在很多公共事務上的討論很不理性，很喜歡使用陰謀論、資訊落差來煽動民眾，政治競爭一定有，勾惡的評論很多情況都超過正常評論的範圍，結果他又拿到新北市城鄉局的標案，覺得很奇怪。

他說，一般來說會找比較有信譽、品牌的廠商，但勾惡的齊天國際沒有做過政府標案，也只做過這個政府標案，新北市府到底怎麼會讓這個標案過關，非常影響市府形象。

林秉宥強調，這個行銷案當時招標時，評選委員沒有一個是行銷出身的，委員的背景不是土木工程、都市計畫，未來市府在做相關的行銷標案時，應當更加注意是否會影響政府形象。

新北市城鄉局長黃國峰表示，當初這個行銷案是依照《政府採購法》相關規定進行招標，當時第二次招標時只有勾惡的公司來投標，所以最後由他的得標，強調「這兩件事不應混為一談」。

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