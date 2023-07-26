「皮蛇」會在皮膚呈現帶狀紅疹，病情嚴重時會不斷蔓延。（醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中61歲陳姓運將因疫情解封後生意變好，甚至晚上也出門載客「加減賺」，日前左側腹部連續多日抽痛，且看到帶狀紅疹及水泡蔓延到背部，想起10多年前也染過類似疾病，就醫後確診為「帶狀疱疹」，所幸給藥後逐漸好轉。醫師建議「賺錢有數，性命要顧」，平常保持正常作息勿太操勞，以免舊疾復發。

陳先生原本已經從公司退休，但自認身體還算健康，且不想造成子女沉重負擔，因此決定開計程車賺點生活費，沒想到隨著疫情解封，搭車人數持續增加，甚至假日或晚上出門加班都有不少進帳，讓他上班上得不亦樂乎，直到日前察覺身體出現異狀後，才趕緊就醫治療。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師賴芳宇表示，患者主述左腹部有帶狀紅疹，並蔓延至背部，診察後發現紅疹處伴隨零星水泡散佈，診斷為「帶狀疱疹」。患者描述，50歲時也曾有類似紅疹和水泡出現於右下背，顯見病毒潛伏在體內，經給予抗病毒藥和止痛藥及傷口照護衛教，並建議放幾天假及保持正常作息，果然第二次門診追蹤時，水泡已結痂，紅疹也逐漸消退。

賴芳宇指出，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，據統計，50歲以上成人中，超過99％感染過「水痘帶狀疱疹病毒」(Varicella-zoster virus)，這種病毒會長期潛伏在體內的感覺神經節，一旦病毒活化，就會造成帶狀疱疹，症狀為單側群集水泡性的皮疹和急性神經炎(表現可為疼痛、燒灼感或麻木等症狀)，由於感覺神經所支配的皮膚(皮節)呈帶狀，故紅疹和水皰會呈帶狀分布。

賴芳宇提醒，若皮膚病灶未獲得妥善照護，例如不慎刺破水泡，可能引發細菌感染等併發症，若對水痘沒有抵抗力者(尤其未得過水痘的人)，接觸帶狀皰疹發作病人的水泡或飛沫後，可能會被傳染而罹患水痘，因此新生兒、孕婦須特別小心；此外，部分病人會出現疱疹後神經痛，甚至疼痛長達1年，疱疹後神經痛危險因子包括高齡、急性期有嚴重疼痛或嚴重紅疹。

賴芳宇建議，目前國內引進兩種帶狀疱疹疫苗，第一種屬於活性減毒疫苗，適應症是預防50-79歲成人帶狀疱疹，禁止用於免疫抑制、免疫不全或曾對Neomycin過敏的民眾；另一種則屬於非活性基因重組疫苗，適應症是用於50歲(含)以上的成人、18歲(含)以上且具有罹患帶狀疱疹風險較高的成人，呼籲民眾可以與醫師討論，評估注射疫苗，以免於皮蛇之苦。