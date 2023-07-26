花東快速道路從花蓮新城鄉一直到台東市，全長173.7公里，估算經費2300億元，目前交通部已經做完相關評估。公路總局將舉辦4場說明會，今到新城鄉辦首場，颱風天，但出席人數仍踴躍，各自發表不同意見，有人對新城鄉景美至北埔段4公里路線，以高架和現有的台9線共構，恐引起交通黑暗期，建議台九線拓寬即可，也有人直說快動工不要拖了。公路總局強調，多面向搜集各方意見，納入後續評估。

花東快速公路重啟可行性評估，公路總局今天到花蓮縣新城鄉舉辦首場說明會，公路總局說明，花東快路線長173.7公里，比之前評估多700公尺，主要是因為起點向北延伸到秀林鄉崇德村，銜接蘇花安，以延續花東快速路網，終點在台東市的台9線，保留向南的延彈性。

主張儘速動工的縣議員傅國淵說，有人質疑花東快速道路興建費用如此昂貴，就長遠計畫，花東快不僅建立台灣整個交通網連結重要一環外，也能夠做為飛機起降的戰備跑道，兼具國防和民生的價值，這條道路「遲早要做」，所以從長遠的角度跟計畫來看，中央政府一定要儘快完成這條「花東快速道路」。

新城鄉民代表傅緯豪認為，新城鄉狹長缺少腹地，希望共線部分愈少愈好，避免造成北花蓮交通黑暗期，但站在地方觀點，要便捷交通網路，應該趕快興建。

根據公路總局規畫，崇德到新城會在新城火車站前通過，景美到北埔間有4公里與台9線共線，設有新城北及新城南兩個交流道，再進入花蓮市區。

新城鄉代林國賢說，現階段台9線已拓寬為四線道，平日已無交通擁塞的問題，且新城段最窄的路廊寬度不足1公里，目前已有鐵路、台9線及拓寬中的193縣道，無再興建公路的空間，若在台9線上興建高架公路，將讓交通進入黑暗期，希望公路總局審慎評估。縣議員邱光明建議，直接從蘇花安規畫的崇德服務區沿海側進入新城康樂村，道路筆直交通更便利。