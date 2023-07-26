杜蘇芮颱風來襲，依據目前氣象局發布預報，新竹縣未列入警戒區域，新竹縣政府人事處說明，27日照常上班、照常上課。另外，因應竹縣山區可能出現豪雨，主要行駛五峰鄉山區路線的觀光8號「觀霧線」公車，27日預防性停駛1天。

除觀光8號外，其餘市區公車各路線班次訊息，請民眾逕洽金牌客運有限公司及科技之星交通股份有限公司，以瞭解公車行駛班次訊息。請民眾做好防颱準備，注意自身及家人安全。

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