杜蘇芮颱風來襲，依據目前氣象局發布預報，新竹縣未列入警戒區域，新竹縣政府人事處說明，27日照常上班、照常上課。另外，因應竹縣山區可能出現豪雨，主要行駛五峰鄉山區路線的觀光8號「觀霧線」公車，27日預防性停駛1天。
除觀光8號外，其餘市區公車各路線班次訊息，請民眾逕洽金牌客運有限公司及科技之星交通股份有限公司，以瞭解公車行駛班次訊息。請民眾做好防颱準備，注意自身及家人安全。
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新竹縣智慧公車便民查詢網：https://ibus.hsinchu.gov.tw/
金牌客運有限公司（電話：03-5538686；觀霧線037-597688、0911-363360）：http://www.gobus.com.tw/2014/
【快捷1號、快捷8號、快捷8號支、觀光1號、觀光2號、觀光8號】
科技之星交通股份有限公司（電話：0800-050550、03-5316632）：https://www.yosemite-bus.com.tw/
【快捷5號、快捷6號、快捷7號、觀光6號】
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