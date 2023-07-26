中颱杜蘇芮來襲，屏縣府晚間宣布屏東縣27日停班停課，但東港輔英醫院稍早指出，為服務鄉親，當天將特別開設「颱風特別門診」，有內、外、婦、兒科等門診，而看診時段與平常門診一樣，呼籲民眾若有需求可到院就診。

東港輔英醫院指出，因應屏東縣政府宣布27日停止上班， 輔英醫院為服務屏東鄉親，當天除急診維持正常服務外，早上及下午時段也各開設內、外、婦、兒科等「颱風特別門診」，早上看診時間為9點至12點，下午為2點至5點半，跟平時門診時段一樣，民眾若有看診需求，仍可到院就診。