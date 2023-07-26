颱風「杜蘇芮」來襲，台南預估27日才有明顯雨勢，蓄水率僅17％的曾文水庫，26日截至傍晚7點，集水區降雨量僅4.4毫米。

自2019年8月白鹿颱風後，已3年多無颱風登陸台灣，而台南今年降雨不如預期，曾文、烏山頭水庫嘉南灌區繼一期稻作全面停灌休耕後，二期2.8萬公頃的稻田又被迫休耕，讓不少產業鏈業者損失慘重。

這次中颱「杜蘇芮」雖然不會登陸台灣，但是暴風圈將掃過南部地區，讓民眾期盼颱風能幫水庫補點水，為台南水情得到紓解。

目前曾文水庫蓄水量8901萬公噸、蓄水率17.56％，加上烏山頭水庫的蓄水量合計1.46億公噸、蓄水率則為24.96％；另南化水庫，蓄水量8266萬公噸，蓄水率92.37％。

水利署南區水資源局表示，曾文、烏山頭和南化3大水庫26日集水區降雨量只有個位數，27日台南若有顯著降雨，才能為曾文水庫帶來明顯挹注，提高蓄水率。