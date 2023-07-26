Travis Japan不怕颱風，也看到400名粉絲冒著風雨到場接機。（粘耿豪攝）

日本傑尼斯男團「Travis Japan」首度來台，擔任今舉辦的漫畫博覽會開幕典禮嘉賓，今（26日）中午他們不畏杜蘇芮颱風，飛抵松山機場，七五三掛龍也下午受訪時霸氣表示，「我們帶著要把颱風吹走的魄力來到台灣，完全沒在怕」，宮近海斗則幽默回：「降落前有稍微晃一下，所以我立刻跳了新歌〈Candy Kisses〉」，而看到400名粉絲冒著風雨到場接機，松倉海斗也說，很開心第1次來台就有這麼多人等待著他們。

為了在訪問中能夠言之有物，Travis Japan抵台後也特地請保母車帶著他們繞到台北101、中正紀念堂等景點，松田元太更知道松山機場附近有一家小籠包店，「想跟成員們一起去吃」，川島如惠留則說若每個人都吃20顆，7人可以吃123顆，宮近海斗補充：「因為七五三掛龍也的胃跟珍珠奶茶的珍珠一樣小，只能吃3顆。」幽默發言讓全場笑翻。

隊內公認的大胃王吉澤閑自豪可以一口氣吃掉50顆，並分享曾在大胃王挑戰中一口氣吃了11個漢堡，某次演完音樂劇太累了，他更一個人到便利商店買了3個便當嗑完，他笑喊：「所以有些人會說我胖胖的」，還學翻譯用中文搞笑自嘲「胖胖的」，並稱雖然很多粉絲會說胖胖圓圓的偶像也很可愛 ，「但我現在有保持運動習慣，讓自己鍛練身材」。

最後被問到農曆7月即將到來，是否有過撞鬼的經驗？松田元太自爆，當時在美國錄《美國達人秀》前1天在下塌酒店，突然電燈閃爍又出現人影，「我當下覺得完蛋了」，便立刻衝去隊長宮近海斗的房間，幸好有位工作人員有淨化靈異的能力，他之後也不曾再遇到，川島如惠留便故意嚇他「你身邊現在就有一個」，讓松田元太立刻用高八度的聲音喊「欸～」。

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