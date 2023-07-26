印度最近發生一起怪奇的命案。北方省（Uttar Pradesh）一戶人家酣睡中的小嬰兒墜樓而死，凶手竟是一隻流浪貓。

綜合《印度時報》（Times of India）、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）周二（25日）報導，這起悲慘的案件發生於印度北方省（Uttar Pradesh）佈道恩縣（Budaun）一處村落。

警方說，村裡一對結婚6年的夫妻哈桑與瑞希瑪，15天前喜獲一對龍鳳雙胞胎。當地時間周一晚間，瑞希瑪餵飽這對新生兒女之後，把兩個寶寶放在陽台的編織矮床上哄睡，瑞希瑪就去忙家務了。瑞希瑪描述，突然間，她聽見兒子的尖叫聲：「我衝到陽台，看見一隻深色毛髮的野貓叼起寶寶，我衝上前去要救兒子，但那隻貓叼著寶寶從屋頂上一躍而下，我的兒子摔落在院子裡，他痛得大哭。我帶他去看醫生，但沒能救活。」

剛出生的寶寶毫無抵擋暴力的能耐，萬一發生意外或遭遇攻擊，後果不堪設想。（示意圖／Shutterstock）

哈桑說，當天晚上女兒與兒子睡在一起，野貓叼走了兒子。警方說，哈桑的女兒醒來尖叫，他衝上屋頂追貓，貓張口放開寶寶，寶寶墜樓當場死亡。哈桑表示，15天以來，這隻野貓天天在他們家周邊出沒，保持警覺的家人總是會把牠趕走，「我們以前沒看過這隻貓」。

當地警方說明，哈桑一家並未報警，就這麼埋葬了早夭的兒子，警方也未接獲相關投訴。警方提醒，民眾倘若發現村子裡出現任何野生動物，最好立即通知森林處處置。

這是北方省本月第2起「貓殺嬰」命案。北方省的城市阿格拉（Agra）轄下一處村落，上周一（17日）晚間一名婦女發現一同入眠的寶寶不見蹤影，家人四處尋找，最後在一片田地發現有隻野貓正在啃食出生才45天的小小身體，嬰兒顯然遭這隻野貓攻擊喪命。