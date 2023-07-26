印度最近發生一起怪奇的命案。北方省（Uttar Pradesh）一戶人家酣睡中的小嬰兒墜樓而死，凶手竟是一隻流浪貓。

綜合《印度時報》（Times of India）、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）周二（25日）報導，這起悲慘的案件發生於印度北方省（Uttar Pradesh）佈道恩縣（Budaun）一處村落。

警方說，村裡一對結婚6年的夫妻哈桑與瑞希瑪，15天前喜獲一對龍鳳雙胞胎。當地時間周一晚間，瑞希瑪餵飽這對新生兒女之後，把兩個寶寶放在陽台的編織矮床上哄睡，瑞希瑪就去忙家務了。瑞希瑪描述，突然間，她聽見兒子的尖叫聲：「我衝到陽台，看見一隻深色毛髮的野貓叼起寶寶，我衝上前去要救兒子，但那隻貓叼著寶寶從屋頂上一躍而下，我的兒子摔落在院子裡，他痛得大哭。我帶他去看醫生，但沒能救活。」

剛出生的寶寶毫無抵擋暴力的能耐，萬一發生意外或遭遇攻擊，後果不堪設想。（示意圖／Shutterstock）
剛出生的寶寶毫無抵擋暴力的能耐，萬一發生意外或遭遇攻擊，後果不堪設想。（示意圖／Shutterstock）

哈桑說，當天晚上女兒與兒子睡在一起，野貓叼走了兒子。警方說，哈桑的女兒醒來尖叫，他衝上屋頂追貓，貓張口放開寶寶，寶寶墜樓當場死亡。哈桑表示，15天以來，這隻野貓天天在他們家周邊出沒，保持警覺的家人總是會把牠趕走，「我們以前沒看過這隻貓」。

當地警方說明，哈桑一家並未報警，就這麼埋葬了早夭的兒子，警方也未接獲相關投訴。警方提醒，民眾倘若發現村子裡出現任何野生動物，最好立即通知森林處處置。

這是北方省本月第2起「貓殺嬰」命案。北方省的城市阿格拉（Agra）轄下一處村落，上周一（17日）晚間一名婦女發現一同入眠的寶寶不見蹤影，家人四處尋找，最後在一片田地發現有隻野貓正在啃食出生才45天的小小身體，嬰兒顯然遭這隻野貓攻擊喪命。

文章來源：Newborn baby dies after wild cat drops him from roof in Uttar Pradesh's Badaun
文章來源：Wild cat throws sleeping infant to death from rooftop
文章來源：Wild cat lifts sleeping baby from home, mauls him to death in Agra's village
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