女星郭雪芙以女子團體Dream Girls的成員身分出道，近年來多在戲劇圈內打拚，作品繁多。過往她曾傳出與男星王子(邱勝翊)交往的消息，但當時雙方皆已否認，今(26日)郭雪芙再度被爆出有了新歡，雖然她當時以限時動態急忙否認，但稍早更新的貼文，卻突然預告「會有新戀情」。

據《鏡週刊》報導，郭雪芙傳出有了新歡，而對方的身分是經營餐廳的老闆。對此，郭雪芙也在社群上透過限時動態發聲，表示：「身旁友人都笑了，別再幫我跟我的朋友湊對了，我的異性友人們，不好意思喔！造成你們的困擾了！煩欸，我單身，別再幫我找男友了，我會自己找。」否認相關傳聞。

此外，今日稍早郭雪芙也再度更新一則貼文，文中寫下：「請大家不要傷害我所愛的朋友們，有些話說出口是傷人的，如果說不出好話，那就別說話了」，再度為了維護友誼而發聲。該則貼文也一併分享生日旅行的短片，其畫面中可見到多位朋友與她的親密貼臉、笑得燦爛的合照，其中與她傳出緋聞的餐廳老闆也出現在影片內。

不過，郭雪芙在文中寫下：「好的，我有跟艾菲算了塔羅牌，明年1月20-2月18會有開心的戀情出現，那就敬請期待囉！」看似在預告新戀情。而貼文PO出後，也引起粉絲討論，留言表示：「愛要耐心等待仔細尋找，感覺很重要。祝妳趕快找到對的人啦」、「開心做自己，喜歡的人一樣喜歡妳。」