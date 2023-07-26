南亞表示，本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於112年7月28日發放，如受杜蘇芮颱風影響停止上班，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，現金股利發放日將順延至112年7月31日。
南亞：如因颱風影響 現金股利發放將順延至31日
南亞（1303）公告董事會決議，如因颱風影響，現金股利發放日可能將順延事宜原訂112年7月28日發放現金股利，如受颱風影響停止上班，現金股利發放日將順延至下一營業日。
南亞（1303）公告董事會決議，如因颱風影響，現金股利發放日可能將順延事宜原訂112年7月28日發放現金股利，如受颱風影響停止上班，現金股利發放日將順延至下一營業日。
南亞表示，本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於112年7月28日發放，如受杜蘇芮颱風影響停止上班，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，現金股利發放日將順延至112年7月31日。
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