陳俊宏指出，其重要建設包括，一、推動現股當沖證券交易稅率減半常態化。二、開放證券商得辦理認股借貸業務。三、研議台股交易及交割相關精進措施。四、新增電子支付帳戶作為證券投資人進出分戶帳出入金管道。五、推動證券商發行結構型商品掛牌及開放證券商發行外幣計價結構型債券。

黃天牧表示，過去一年，金管會完成調降權證避險證交稅、放寬證券商客戶分戶帳資金運用、擴大證券商金錢信託及有價證券信託業務範圍等諸多項目，未來將持續傾聽證券商公會提出的各項建言，在風險可控下盡量鬆綁法規或開放業務，也期許證券商朝數位轉型發展提升投資便利性，同時重視資安防護，維護商譽及投資人信任，並勉勵證券商看重自己，在金融三業中昂首前行，展現投資銀行的風範。

林修銘指出，證交所將持續辦理海外招商引資及國內法說會，宣傳台灣資本市場的優勢及韌性，面對科技革新也會持續朝數位化的方向邁進，證交所也希望可以和證券商聯防金融詐騙，協助投資人避免遭受詐騙。

此外，證交所和證券商公會是無距離的夥伴關係，感謝券商公會與各證券商的協助，才得以發展健全的台灣資本市場，證交所也將繼續協助證券商開拓業務，共同迎向挑戰，攜手邁向未來。

券商公會扮演主管機關、證券周邊單位和業者的溝通橋樑，將持續檢視金融環境變遷及瞭解業者實務運作所面臨問題，並研議解決方案及相關配套，包括風險管控、利益衝突防範及投資人權益兼顧等面向，希望藉由促進證券市場穩定發展同時，也能提升證券業者經營空間及競爭力，並祝福台灣證券市場穩健前行、步步高升。