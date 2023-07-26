國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯日前在她主持的網路節目中，協助購物網站業配、試吃某品牌堅果，但有不滿徐巧芯網友發文痛批，甚至去向客服抗議「如果代言人是徐巧芯的話，我以後可能會拒買」。該品牌也發布聲明澄清徐並非代言人。徐巧芯今(26日)在臉書痛批，綠營側翼無恥沒底線，動不動就出征，自己搞不清狀況把廠商霸凌到只能道歉，沒看過這麼自我感覺良好又白癡的群體。

據《自由時報》報導，有網友昨(25日)PO出徐巧芯在直播節目推廣萬歲牌堅果的畫面，並發文嗆「萬歲牌怎會找這種滿口髒話吃相難看的噁芯業配？」隨後更傳出有人詢問客服的截圖，內容揚言「如果代言人是徐巧芯的話，我以後可能會拒買，因為這個人的言行舉止（直播罵髒話、比中指），已經傷害到你們的品牌的商譽」。對此，萬歲牌也發布聲明，多年來僅有Janet一個品牌代言人，其他電視購物獨賣商品於其自家直播平台播出之節目成員與內容均由該單位自行設計，並非萬歲牌所安排。

徐巧芯也在臉書上發文表示，她從頭到尾都不是代言人，但從哥布林(指綠營側翼)群起圍攻品牌方，廠商說她不是代言人，哥布林就開心得半死、自嗨到不行這件事，可以看出綠營側翼的無恥沒底線。就是這群人動不動就出征，還把這視為引以為傲的事，自己腦子不好使、搞不清楚狀況，還好意思逼著人家道歉，把廠商霸凌到只能道歉以後再沾沾自喜，沒看過這麼自我感覺良好又白癡的群體。

徐巧芯也解釋，「我從頭到尾都不是代言人，何來廠商切割？我也沒拿業者的錢，這甚至對我而言算不上業配，純粹是在節目中吃製作單位提供的食物。我對於讓業者受到波及感到很抱歉，我們竟然成為繼丁特之後又一個因為『黨不喜歡』所以必須要道歉的。何其可笑。」

徐巧芯說，如果因為政治人物吃了某一家產品，就是代言，那她每天在外面吃三餐都是代言，店家就要被出征攻擊的話，為了不要傷害到店家，「我是不是三餐都不能吃，我是不是餓死算了？難道民進黨不喜歡的政治人物就要餓死他們才開心嗎？這什麼悲慘世界啦，笑死。」

徐巧芯也預告，既然哥布林不喜歡，只好在明晚的個人直播中再買100包，不只自己吃，還要抽獎送觀眾。最後還用hash tag大酸，「哥布林出征寸草不生」、「大家都覺得你噁心只有你自己開心」。

網友也回應，「就是欣賞這種嗆辣度」、「找不到東西可以打只好亂打一通，照這個邏輯，民進黨就是高端的代言人囉」、「溫馨」、「不然怎麼洗被丁特影響皇城和氣的新聞」。