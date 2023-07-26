教育部8月1日起推動「友善提供多元生理用品計畫」，台中市政府教育局已向中央爭取到1189萬元經費，並於6月核定補助全市350所高國中小學校預算，購買生理用品放置於校園內。針對高中以下至國小高年級教育階段經濟弱勢女學生，每月也個別提供百元兌換券，可至合約超商通路購買生理用品。

教育局指出，配合中央政策推動，教育局補助全市350所高級中等以下學校經費，由各校自行購置多元生理用品定點置放，以利校內女學生們有緊急需求時取用。

針對就讀於台中市公私立高中職至國小高年級教育階段的1萬多名經濟弱勢女學生，則提供兌換券，讓她們每月依需求持2張面額100元的多元生理用品兌換券，至7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商及台灣楓康超市等合約通路於市內約1300家門市，兌換所需生理用品，增加領用方便性並符合個別需求。

各合約通路也提供多元回饋方案，例如面額100元的生理用品兌換券實際可兌領金額為110至114元不等、可兌換現有促銷商品（買1送1）、提供貼心紙袋等，教育局已函請各校將相關領用規範轉知受補助女學生。

教育局表示，為推動月經教育及性別平等教育，教育局將持續結合健康促進、多元文化、性別平等、人權教育等，實施跨領域（學科）、議題融入的性別平等、月經教育教學與校園活動，並運用適齡、適切的月經教育教學資源。

比如教科書、繪本、多媒體影音、網站等，落實教導學生認識、使用生理用品、月經處理及保健，避免性別偏見與區隔；另透過學校健康中心護理師、輔導老師針對有需求學生，提供經期健康指導、諮詢或輔導，加強親師以尊重、友善態度協助學生，消除性別歧視，營造關懷與友善校園氣氛。