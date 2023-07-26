李登輝時期最有名的密使，事後也得到當事人的證實，當推蘇志誠(左二)和鄭淑敏(右一)。（圖／本報檔案照）

中視前董事長、文建會前主委鄭淑敏今(26)日凌晨在美國華盛頓家中摔倒、傷及頭部，急救無效失去生命跡象。網友楊朵發文引述好友文章，表示鄭不但是第一位女性國際艾美獎傑出經營獎得主，卓越的經營更成功讓中視晉身上市公司，盛讚「如果說鄭淑敏的人生太過傳奇，或可說，她的踏實和努力成就了她的傳奇」。資深媒體人周玉蔻也在臉書發文悼念，強調鄭是台灣政媒界的傳奇人物，「前麈已化為煙雲，祝福鄭淑敏女士一路好走！」

前總統李登輝時代最有名的密使，當推蘇志誠和鄭淑敏，蘇、鄭與對岸的會面，促成了日後的「辜汪會談」，並確立了兩岸以海基會、海協會往來的體制。1992年6月，李登輝派遣蘇志誠、鄭淑敏前往香港，隔天與汪道涵以及涉台事務的官員密會。1995年1月30日，江澤民在除夕發表「江八點」，蘇、鄭不久也赴澳門與曾慶紅會面，討論「江八點」及李登輝打算回應的「李六條」。此行密使發揮了「帶話」功能，有助於兩岸溝通與互信。

根據《放言》傳媒報導，楊朵今日在臉書發文指出，鄭淑敏在華盛頓家中，因為吃了安眠藥，早上如廁時不慎跌倒撞到頭而昏迷，但小女兒只以為她回床上休息，而擔誤了就診時機。鄭淑敏目前生命跡象已息但尚未拔管，等著大女兒趕來見最後一面，「大起大落的戲劇人生就此熄燈打烊，留下無盡唏噓...」。

「鄭淑敏，一個充滿傳奇的女子！」楊朵提到，她時報舊識好友黃越宏這樣紀錄過鄭淑敏，鄭兩次婚姻，各生一女，得過憂鬱症、在生死邊緣徘徊，婚姻最幸福的時候，突然被告知丈夫得絕症。再婚。夫妻二人先後入閣。職場上坐過高級冷板凳，更莫名其妙成為情治單位的黑名單。

鄭淑敏靠獎學金與打工完成大學與留學夢想，第一任丈夫是美國新聞處處長，在報紙的頭版上登新聞向她求婚。她不僅是第一位女性國際艾美獎傑出經營獎得主，她卓越的經營，成功的讓中視晉身上市公司。「如果說鄭淑敏的人生太過傳奇，或可說，她的踏實和努力成就了她的傳奇！」

鄭淑敏曾參加扶輪社的活動，即使年過60依然狀態良好、神采奕奕。（周刊王提供）

周玉蔻在臉書發文提到，鄭淑敏今年78歲，曾經是台灣政媒界傳奇人物，由於出身三芝，甚得同鄉李故總統賞識，社會大眾比較記憶深刻的是她遭捲入的兩岸密使案。她印象中的鄭女士，「年輕時美麗動人，皮膚白晰，她突出的書卷氣質，吸引了當時駐台美新處長高調追求」，而鄭淑敏點頭嫁給年紀大她20多歲的美籍丈夫，轟動昔時台北社交圈，周玉蔻嘆道，「往事不堪回首，前麈已化為煙雲，祝福鄭淑敏女士一路好走！」