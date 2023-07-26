韓星金宇彬2017年罹癌後停工3年，去年回歸後，陸續推出電視劇《我們的藍調時光》、電影《外星＋人1》、影集《末日騎士》，今（26日）再宣布將接演韓國動作喜劇片《Officer Black Belt》，合作《請回答1988》的金成均。

該片是《獵犬》導演金周煥的全新力作，巧妙結合2個角色的際遇，他們一人是保釋官，一人是武術官，作風各有不同，但同樣鍥而不捨打擊犯罪。深入探索執法人員的精彩世界，他們發揮同袍情誼，以特殊技巧打擊犯罪，維護當地治安。

金宇彬飾演的角色武藝精湛，無論跆拳道、劍道或柔道造詣都十分高段。這個看似平凡但能力出眾的年輕人對揪出罪犯很有一手，故事開場，就拯救了一名遭到歹徒襲擊的武術官，「武術官」一職與保釋官合作，專門處理危險的肢體衝突場面。他仗義出手後，當上了臨時武術官，展開為期5週的新體驗。

金成均則飾演用心的保釋官，他看出了金宇彬所飾角色的優異長才，建議對方考慮正式改行當武術官，這便是2人開始搭檔打擊犯罪的契機。《Officer Black Belt》將於Netflix上線。