中颱杜蘇芮步步進逼，今（26）日下午有天氣粉專指出，颱風環流已經直撞中央山脈，「雲雨帶直接卡住」，導致迎風面降雨劇烈，氣象局晚間20時40分將更新天氣最新情況。
氣象局今日20時30分資訊顯示，中度颱風杜蘇芮在鵝鑾鼻的南方約260公里的海面上，以每小時約13轉19公里速度，向北北西進行，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑280公里。
氣象局今日已發布陸上、海上颱風警報，陸上警戒區域範圍包括：雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖；海上警戒區域則是，巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面、台灣海峽、東沙島海面。
有天氣粉專今日下午發文表示，花東地區的致災強降雨還會持續加強，由於目前颱風環流直接撞上中央山脈，「地形不斷舉升，雲雨帶直接卡住」，迎風面的花蓮、台東、宜蘭山區已經有非常劇烈的雨勢，預估將持續到明日一整天，總雨量可達1000毫米。對此，氣象局將在今日20時40分作出回應，並分享杜蘇芮的最新動態。
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