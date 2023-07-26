李多寅婚後首部戲劇《戀人》，飾演安恩真的閨蜜。（愛爾達電視提供）

韓劇《戀人》由男神南宮珉攜手《機智醫生生活》安恩真領銜主演，劇情講述經歷丙子戰爭後，對婚姻與戀愛不抱任何期望的神秘男子「李長賢」（南宮珉飾），因緣際會之下遇到以自我為中心，堅信世上所有男人都愛自己的「柳吉彩」（安恩真飾），個性迥異的2人意外擦出戀愛火花，是一部在亂世下錯綜複雜的古裝愛情劇。

被問到暌違多年再接演古裝劇的原因，南宮珉表示：「在第一次讀劇本時，就覺得故事內容很有趣，也很好奇金成勇導演會如何執導，腦海中已經浮現了許多想像畫面，作為親自參與拍攝的演員，我個人非常期待這部作品，特別是我們到了韓國各地進行拍攝，劇中有很多美麗的場景和景色，也有很多男女老少都會喜歡的要素，希望大家多多收看。」

安恩真則回：「在讀到劇本的那瞬間，馬上就能聯想到壯觀的故事背景，而且看到吉彩的成長故事後，我覺得自己也能透過她成為更成熟的演員，我也相信劇中闡述的愛、思念、友情、親情等多種情感能敲擊男女老少的心。」緊接著她還補充說：「我非常期待與一直信任我的金成勇導演的合作，還有和演技細膩的南宮民前輩合作也讓人非常期待，想到這些就覺得自己接演這部戲的決定是對的！」。

該劇還有一位話題演員李多寅，作為與李昇基結婚後首部開播的戲劇作品，亦為這部戲增添不少話題，她在劇中飾演安恩真的閨蜜「景恩愛」，與戀愛腦閨蜜不同的是她深愛著未婚夫「南延俊」（李學周飾），儘管經歷無數風波後，依然保持著對南延俊的愛和對生活的信任。這樣的角色設定也讓不少網友留下「這不就是李昇基和李多寅的愛情故事嗎？」等留言。

不僅演員陣容堅強，製作團隊也不容小覷，特別找來《黑色太陽》金成勇導演執導，搭上曾執筆《帝王之女守百香》、《逆賊：偷百姓的盜賊》等多部高收視話題歷史劇的黃真英編劇。另外，這部戲從2022年冬天開始投入拍攝工作，到2023年春、夏同甘共苦過了3個季節，只為了給觀眾展現完成度最高的作品，對此南宮珉自信地表示：「我們的努力都會如實反映在作品中，希望大家能多多關注和收看。」

《戀人》8月5日（六）起，每週六、日在中華電信MOD、Hami Video全台獨家跟播。