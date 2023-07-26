從《聲林之王3》一路挺進12強的黃祝賢儒，賽後持續精進音樂實力累積創作能量，近來推出新創作單曲〈墜愛你〉。向來以長髮造型露面的黃祝賢儒，一頭俐落的「銀頭小子」造型也熱議，坦言，一開始有點憋扭，後來大方承認變帥，幽默表示：「我以前其實對自拍蠻彆扭，但自從成為銀頭小子後，每天不拍個幾張真的對不起自己。」

MV請到以影集《致親愛的孤獨者》入圍金鐘獎的李雪、新生代演員林志橋擔綱男、女主角，導演將〈墜愛你〉的故事延伸成為一段不告而別的故事。李雪在MV中透過模仿對方的行為試圖找出另一半離開的原因，在回憶的過程墜入自責與崩潰的邊緣，精湛的演技讓黃祝賢儒看到出神。

特別是最後一場哭戲，全場工作人員跟著李雪的演技進入悲傷的情緒中，導演喊「卡」時，李雪還是蹲坐在地情緒收不回來，黃祝賢儒不忍上前遞面紙給李雪，説道：「我在監看螢幕前被你的演技震撼到，所以特地送上面紙，希望可以止住你的淚水」呼應歌曲主題，希望〈墜愛你〉帶給歌迷力量，黃祝賢儒表示：「即便生活把你壓得無法喘息，感覺自己持續地在墜落，直至深不見底的黑洞。但你依然值得被愛、值得美好的一切，希望這首歌可以接住你的壞心情。」