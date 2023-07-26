對於此次合作的緣起，光寶科指出，與成大的合作鏈結已延續十多年，期許能將雙方創新關鍵研究技術轉化為產業發展動能，研發各項次世代先進技術，並深化接軌國際的頂尖高階人才培育，共同提升學界與產業界的全球競爭力，從而決定攜手打造「光寶-成大聯合研發中心」。
「光寶-成大聯合研發中心」已正式落成，揭牌及啟動儀式預訂在8月2日舉行，屆時光寶科總經理邱森彬、核心競爭力中心總監榮世良、企業品牌價值發展中心負責人暨光寶文教基金會執行長張衣宜均將列席。
延續與成功大學十多年來的多方位合作鏈結，光寶科（2301）26日宣布將與國立成功大學再續前緣，正式啟動「光寶-成大聯合研發中心」之合作，光寶科表示，雙方將攜手以跨領域、前瞻性、永續性為三大目標，聚焦在電力電子、人工智慧、智慧電網、資通訊、量子計算、低軌衛星、氫能及材料等關鍵先進領域高階研發人才之培育上，共創產學合作的全新動能。
對於此次合作的緣起，光寶科指出，與成大的合作鏈結已延續十多年，期許能將雙方創新關鍵研究技術轉化為產業發展動能，研發各項次世代先進技術，並深化接軌國際的頂尖高階人才培育，共同提升學界與產業界的全球競爭力，從而決定攜手打造「光寶-成大聯合研發中心」。
「光寶-成大聯合研發中心」已正式落成，揭牌及啟動儀式預訂在8月2日舉行，屆時光寶科總經理邱森彬、核心競爭力中心總監榮世良、企業品牌價值發展中心負責人暨光寶文教基金會執行長張衣宜均將列席。
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