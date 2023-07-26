對於此次合作的緣起，光寶科指出，與成大的合作鏈結已延續十多年，期許能將雙方創新關鍵研究技術轉化為產業發展動能，研發各項次世代先進技術，並深化接軌國際的頂尖高階人才培育，共同提升學界與產業界的全球競爭力，從而決定攜手打造「光寶-成大聯合研發中心」。

「光寶-成大聯合研發中心」已正式落成，揭牌及啟動儀式預訂在8月2日舉行，屆時光寶科總經理邱森彬、核心競爭力中心總監榮世良、企業品牌價值發展中心負責人暨光寶文教基金會執行長張衣宜均將列席。