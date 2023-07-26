好萊塢女星凱特溫絲蕾（Kate Winslet）曾和男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）共同主演經典電影《鐵達尼號》，近期凱特溫絲蕾表示當年拍戲時她差點淹死，當下她無法呼吸，好不容易脫離危險，導演卻表示要再來一次，事後他承認花了10分鐘才注意到。

知名導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）曾拍攝《鐵達尼號》、《阿凡達》等片，根據《洛杉磯時報》報導，凱特溫絲蕾曾表示拍攝《鐵達尼號》的六個月對每個工作人員都很艱苦，她形容「一場磨難」，拍攝過程中她差點淹死，水溫極度寒冷，害她得了流感，當時她的肘部骨頭碎了，手臂上到處都是很深的瘀青，看起來受盡折磨，右膝因在甲板滑倒留下疤痕。

Misha Collins was amazing in Titanic! pic.twitter.com/zaRV5eRAAN — Marlin 🏳️‍🌈🕊️🍀 (@Marlin19_89) July 19, 2023

有一場戲凱特溫絲蕾要和李奧納多在船艙內奔跑，身後是湧入的巨浪，他們發現被困在關閉的門裡，需要努力打開大門才能逃生，但她穿的外套在拍攝中掛在門上，導致她無法浮出水面吸氣，「我必須抖開外套才能逃脫」，她回憶當時情景，「我已經窒息了，我覺得我快要爆炸了」，導演卻只是讓大家再來一次，當下她不想讓自己看起來小題大作，因此沒有抱怨。

卡麥隆回想當時情況，他坦言凱特溫絲蕾非常堅強，拍攝過程中從來沒說過不想拍了，大約過了十分鐘他才發現她被嚇到了，凱特溫絲蕾也說拍攝沉船的水很髒，有演員因此腎臟感染。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。