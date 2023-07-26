大陸男星岳雲鵬活躍於綜藝和相聲領域，也是知名相聲社團「德雲社」的王牌之一，幽默性格加上親和力十足的外貌讓他深受觀眾喜愛。怎料，岳雲鵬的經紀人王俁欽近日被爆出涉及性侵遭逮捕1個多月，連帶收紅包惡習也被抖出，業界都知道他「認錢不認人」，想要見岳雲鵬都得塞紅包。

綜合陸媒報導，岳雲鵬現今屬大陸主持的頂流男星之一，他的經紀人王俁欽也被冠上「大牌經紀人」封號，沒想到王俁欽私生活卻很荒唐，最近傳出他涉嫌性侵強姦，被山東濟南市公安單位逮捕，從時間推算已經過了1個多月，現在極有可能已被移送。

不過，據《搜狐娛樂》報導指出，致電聯絡王俁欽本人都未接通，目前無法證實消息是否屬實。但隨著王俁欽被逮捕消息曝光，還有人抖出王俁欽有個惡習，在業界都知道他「認錢不認人」，凡是想找岳雲鵬拍戲或敲通告，都得塞紅包給王俁欽，金額少則10多萬、多則上百萬。

另外王俁欽的身分也被網友起底，他不只是岳雲鵬的經紀人，還是德雲社老闆郭德綱的小舅子、郭麒麟的舅舅，名下擁有8間公司。如今王俁欽涉嫌性侵事蹟敗露，岳雲鵬的粉絲都很心疼岳雲鵬，怒斥「怎麼不說是郭德綱小舅，硬要扯上岳雲鵬，太可惡」。