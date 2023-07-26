美國特種作戰司令部（USSOCOM）宣布，特種部隊專用潛水艇「乾式戰鬥潛航載具」（Dry Combat Submersible，DCS），達到了初始作戰能力。這種潛水艇可運送8名海豹部隊前往不設防的海岸，進行登陸點調查、敵後滲透，或是秘密運輸任務。

防衛部落格(Defense Blog)報導，DSC特戰潛艇是由洛克希德•馬丁公司(Lockheed Martin)承包製作，該公司情報作戰部門副總裁鮑爾 (Gregg Bauer)表示：「DCS是一種改變特種作戰形式的水下載具。DCS空間大，並設有氣密室，乘員在行動前，有充分的乾燥空間休息、補充水分並做好準備，直到行動前再開始著裝、潛水，這使得特戰隊員有更好的戰前準備。」

DSC全長12公尺，寛度2.4公尺，排水量28噸，以鋰電池-電動機為動大，航行速度9.3公里/小時，航程110公里。2名駕駛與8名特戰隊員。目前數量應為2艘。