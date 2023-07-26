美國威斯康辛州本週一（24）法院正在審理一起發生在去年（2022）駭人聽聞的兇殺案件，被害人慘遭分屍，頭顱和生殖器還被裝進水桶裡，器官也已經被掏空，放在被害人家中地下室直到被他的母親發現後報警，警方到達現場的辦案錄影中，可以清楚聽到辦案員警嚇到狂飆粗口。法醫本週也出庭作證全案的慘況，而兇手出庭甚至還喪心病狂的說出：「警察會很開心地找到所有器官。」

WATCH: Bodycam footage of officers arriving on the scene responding to the 911 call. Officer enters the basement and discovers the head in the bucket. #TaylorSchabusiness pic.twitter.com/wu1eUdj7A6 — Cathy Russon (@cathyrusson) July 24, 2023

據《紐約郵報》（New York Post）25日報導，25歲的兇手莎巴尼斯（Taylor Schabusiness）被指控在一場服用甲基安非他命後大玩的BDSM活動中，勒斃了25歲的被害人賽里恩（Shad Thyrion），然後在用麵包刀肢解了他的屍體之前還姦了屍。

WTF is wrong with this woman!!!😵‍💫



WATCH: Taylor Schabusiness laughs in court about the jury seeing the photo of the victim’s head in a bucket. #TaylorSchabusinessTrial #TaylorSchabusiness

Link to full video: https://t.co/BM15D0YESL pic.twitter.com/A2C54EGUOv — Annie Elise x 10 to LIFE (@_10toLIFE) July 25, 2023

賽里恩的母親帕卡尼奇（Tara Pakanich）在莎巴尼斯於2022年2月22日離開現場後不久發現了兒子的頭顱。她急忙報警，警方隨後抵達現場並確認了可怕的發現。本週一警方向陪審團展示的影片中可以聽到辦案員警不停的說，「我的天哪，」之後狂飆粗口。

#TaylorSchabusiness had an infatuation with #JeffreyDahmer, who bares a striking resemblance in this photo of the victim, Shad. 😳

Credit to @scp7801 for sending it in! pic.twitter.com/khv40vsCHt — Brandi Churchwell (@BrandiNChurch) July 26, 2023

警員手持槍支搜查了房屋，同時呼叫增援並說：「我們在這裡發現相當多的血。」「我下樓了。在樓梯底部，往右邊看，有1個綠色的水桶，上面蓋著一條浴巾，」辦案員警表示：「為了確認桶裡是否真的有人的頭，我把浴巾掀開，確實在桶裡有一個斷頭的人頭。」他還描述了在一張沾滿血跡的床墊旁發現肉塊的情況。

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後來的調查人員在地下室裡發現了賽里恩的部分身體，包括他的軀幹已被取出內臟，而他的腳被塞進胸腔內的情況。

戴恩郡法醫特蘭奇達博士（Vincent Tranchida）作證說：「這具屍體血液已經流乾了。」「有斬首、有肢解、....我們通過各種切口進入屍體內部......受害人的器官被逐一切除。死者還被閹割了......我的醫學觀點是，這需要花費大量時間（指肢解）。

莎巴尼斯被控犯有1級蓄意殺人罪、3級性侵犯罪和肢解屍體罪。她以精神失常為由不認罪。警方在莎巴尼斯的廂型車上發現賽里恩的腿跟腳時，她告訴警方，她「偷懶」了，最後只把腿腳放進了廂型車，她忘了把頭一起帶走。

莎巴尼斯在法庭上還很病態的表示：「警察會很開心地找到所有器官。」

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