中度颱風杜蘇芮暴風圈今（26日）下午觸陸，但國軍年度「漢光39號實兵演習」今仍照常，今首度移師桃園國際機場進行反空降、奪回機場操演科目，這也是國軍有史以來第一次在國際機場進行操演。此次演練由陸軍航特部與特戰部隊擔任攻擊軍，由陸軍206旅與航警、消防及民防單位協同作戰，戮力守護國家重要門戶。

桃園機場消防大隊救護人員共同參演。（軍聞社提供）

據軍聞社報導，國軍「漢光39號演習」第三天，陸軍步兵第206旅今日在桃園國際機場進行反空（機）降作戰演練，由陸軍航特部與特戰部隊擔任攻擊軍，兩軍實施對抗，並協同機場警察、消防及民防單位共同演練。

本次操演依防衛作戰構想，實施全民總力，由陸軍步兵206旅、陸航601旅、特指部特2營、21砲指部防空營、航警局、桃園機場消防大隊等單位實施參演，演練潛伏特工襲擾等6個科目，透過軍、警、民協同作戰，戮力守護國家重要門戶。

操演想定以敵特工突入桃園機場航廈發起攻擊，雖由航警局以優勢火力壓制予以殲滅，但期間敵引爆炸彈造成火災及人員傷亡，遂派遣桃園機場消防大隊及醫護人員實施滅火搶救，在民防團隊合作下，完成狀況處置。

AH-64E阿帕契直升機對地面部隊實施攻擊。（軍聞社提供）

擔任攻擊軍的UH-60M黑鷹直升機載運特戰兵實施機降發起攻擊。（軍聞社提供）

UH-60M黑鷹直升機脫離戰場。（軍聞社提供）

接續由陸航601旅擔任攻擊軍，以2架AH-64E阿帕契直升機進入桃園機場空域，對地面部隊實施攻擊，守備部隊除了以防空系統雷情追偵，並由復仇者飛彈車攔截低空目標；隨後敵4架UH-60M黑鷹直升機載運特戰兵實施機降發起攻擊，206旅派遣官兵應對實施拘束打擊，以火力圍殲機降之敵。

守備部隊發起反擊。（軍聞社提供）

守備部隊交互掩護發起反擊。（軍聞社提供）

守備軍奪回要點，並揮舞國旗象徵操演結束。（軍聞社提供）

陸軍六軍團表示，桃園機場為北部守備重要要點，藉此操演強化反制中共軍事威脅，秉持「處處是戰場，時時做訓練」，以作戰的場景，持續精進部隊聯合防衛作戰演練與實力，並落實演習各項危安風險管控措施，以提升國軍整體防衛戰力。