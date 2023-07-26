曳引車行經大甲區甲東路突然向後滑行，車上土石驚險傾瀉相當恐怖。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲區26日發生驚險交通事故，一輛滿載土石的曳引車東行甲東路上坡段時，突然「倒退嚕」造成土石傾瀉而下，接著碰撞後車後側翻打住，現場相當驚悚，大批土石阻擋雙向交通長達3小時，幸無人員傷亡。由於該路段禁止大車進入，且肇事車輛是否超載，大甲警分局將進一步釐清。

今天傍晚4時許，53歲李姓男子駕駛曳引車直行大甲區甲東路西往東，由於該路段為上坡段，當時正值下班時間，車輛走走停停，李男停等後欲再行駛時，滿載土石的曳引車瞬間「倒退嚕」，車斗上土石像土石流般傾瀉而下，後方車輛嚇到皮皮挫，驚險萬分。

曳引車向後滑行，撞上後方由48歲黎姓男子駕駛的小客貨車後，立即側翻停住，現場相當驚悚！

該事故發生後，大甲警分局立即啟動交通快打，事故現場佔用甲東路致全線封閉，分局派遣員警、義交人員進行甲東路、水源路口交通疏導管制車輛進出。後續經調派機具與清潔隊進行土石清除及路面清洗作業，於晚間7時36分恢復交通。

大甲警分局指出，雙方駕駛皆無酒精反應，由於甲東路禁止大車進入，肇事曳引車違反交通規則，至於是否有超載情事，都將進一步釐清。