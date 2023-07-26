江宜蓉（右）替黃冠智量身打造結婚西裝。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

《百味小廚神 中元大餐》正式海報。（紅衣小女孩股份有限公司提供）

金鐘男配角黃冠智在影集《百味小廚神 中元大餐》跟新生代女星何思靜劇中互為對方初戀，酸甘甜的芒果鮮魚是兩人定情物。黃冠智卻自曝他的初戀是「巴掌的滋味」，「國中時談戀愛，半夜傳簡訊被當時球隊負責照顧大家的阿姨發現，直接被賞了一巴掌，所以我初戀的滋味是巴掌的滋味。」何思靜則說初戀是「檸檬紅茶」青澀的味道。

《百味小廚神 中元大餐》描述擁有通靈能力的總舖師「孤龍師」夏靖庭突然猝逝，同樣有通靈眼卻極度怕鬼的孫子阮柏皓，擔心變成鬼的阿公永遠忘記他，7天內要重現阿公的美味料理，阿公每吃一道菜就會恢復部分記憶。

聊起家庭記憶的料理，何思靜念念不忘外婆包的肉粽，隨外婆年紀漸長比較少下廚，她懷念說：「外婆的肉粽，會讓我想起小時候大家聚在一起的回憶。」黃冠智是吃到父親的鐵板麵就有回家的感覺，他小學六年級便遠赴外地練桌球，過年跟連假才能返家，對他來說「父親的鐵板麵」相當有儀式感，代表又過了一年、又長大一歲，是全家人相聚的時光。

夏靖庭則想到學生時期帶便當，誤以為那股「蒸飯箱的菜味」就是媽媽味，笑說：「等我再大一點才知道，那是糟踏媽媽心意的味道。」《百味小廚神 中元大餐》將於8月20日起每週日晚上8點在MyVideo及八大戲劇台首播，首播連更4集。

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