台灣經濟研究院25日發布經濟預測，由於上半年經濟成長不如預期，國際經濟不確定因素仍多，預測今年國內經濟成長率1.66％，較上次預測大幅下修0.65個百分點，今年台灣經濟成長率，面臨「保二」的嚴峻挑戰。國民黨台北市議員李彥秀指出，美日等大國破產數量激增，台灣也面臨缺工、升息、通膨及工資調漲等四重壓力，如今進出口、工業指數連黑，蔡政府還吹經濟20年來最好，「2024後不關我的事」恐怕才是最大危機。

「景氣寒冬又急又快，蔡英文別再當裝睡的人！」李彥秀今(26日)在臉書發文提到，事實上，台灣整體經濟早已出現嚴重警訊，出口連10黑、進口連8黑、工業生產指數連13黑、製造業生產指數連13黑、第1季經濟成長率負3.02％。但是，民進黨與蔡英文政府，仍沉溺於疫情期間宅經濟崛起，以及美中貿易對抗的經濟紅利之中；不斷地透過網軍與側翼洗腦「台灣經濟20年來最好」，甚至找股市名嘴到中常會背書。

李彥秀表示，經濟急速衰退，看不到復甦的曙光，此波景氣寒冬來的又急又快，民進黨政府卻束手無策，更遑論「超前部署」。大企業或許還能面對經濟衰退的衝擊，但海嘯已經席捲各國中小企業。

李彥秀指出，日本東京商工調查7月10日發佈的最新數據顯示，2023年上半年中小企業的倒閉件數比去年同期增加3成，為2020年以後首次超過4000家。瑞銀報告指出，美國2023年民營企業破產申請，已遠遠超過疫情初期記錄的最高點。2月下旬的私人企業破產申請四周移動平均值，比2020年6月時高出73％。美國各地的小企業破產數量激增，超過了2020年以來的最高水準。缺工、升息、通膨，以及工資調漲四重壓力，讓台灣的中小企業主面臨前所未有的壓力。

李彥秀強調，連內政部長林右昌都承認，疫情期間中小企業受到的衝擊最大，「再漂亮的經濟數字，對人民依舊無感」，中、小、微型企業行號的疫後振興問題，是民進黨重新建構社會支持基礎的關鍵時刻。台灣中小企業家數超過159萬家，佔全體企業達98％；而中小企業就業人數為920萬人，佔全國就業人數八成以上。有健康的中小企業，才有穩定的社會基礎。

「裝睡的人叫不醒！」李彥秀直言，民進黨蔡英文政府應放下自我麻痺的嗎啡，嚴肅面對台灣經濟寒冬的事實，「2024以後不關我的事」恐怕才是台灣經濟最大的危機！