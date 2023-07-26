中華郵政公司表示，目前i郵箱已開放郵政金融卡、儲值卡（悠遊卡、一卡通及icash 2.0）、一卡通MONEY、悠遊付、街口支付、全盈+PAY及icash Pay於i郵箱繳付郵資，為擴增多元支付管道，續提供全支付服務。

民眾使用i郵箱自助寄件時，只要將郵件封裝完妥後，攜至鄰近i郵箱，於寄件郵資付款方式頁面，選擇行動（掃碼）支付，出示行動裝置（如手機）上的全支付一維條碼或二維條碼(如QR Code)，由i郵箱掃描器自動刷讀掃碼，掃碼成功支付後，將同時於i郵箱及行動裝置上顯示交易成功訊息（取消者亦同），並自全支付帳戶內扣除款項（不適用綁定信用卡支付），操作簡易便利。

中華郵政公司在全國郵局、學校、社區、活動中心、商場及捷運站等處已布建逾2,400座i郵箱，提供民眾24小時全年無休自助取／寄郵件服務，民眾可上網查詢i郵箱據點，體驗i郵便利生活。