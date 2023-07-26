中颱杜蘇芮明（27）日影響台灣最劇烈！台東、恆春半島仍是「風雨搖滾區」，預估明日傍晚到周五（7/28）凌晨，南部的雨勢會越來越強，中部有間歇降雨，北部則是要提防強陣風，周五過後颱風逐漸遠離，但受到熱對流發展影響，周休假期（7/29、7/30）各地午後容易出現雷陣雨。
氣象局資料顯示，明日颱風影響最明顯，各地皆有陣雨，甚至可能發展成豪雨，除了東半部、恆春半島仍有短延時強降雨外，強降雨熱區擴大到南部地區，東部、東南部、南部山區可能有大豪雨，中部及北部山區停雨空檔漸少，容易有短暫陣雨，北部平地雲量稍多。
氣象局今日20時30分資訊顯示，中度颱風杜蘇芮在鵝鑾鼻的南方約260公里的海面上，以每小時約13轉19公里速度，向北北西進行，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑280公里。
氣象局表示，今晚到周五（7/26~7/28）天氣都受到颱風影響，台東、恆春半島一帶皆容易有強風豪雨，提醒大家嚴加戒備；宜蘭、花蓮豪雨持續；中部受颱風影響較小，僅有間歇性風雨；北部、馬祖易有強陣風。
特別要注意的是，南部、澎湖的風雨會在明日轉強，預估明日傍晚到周五凌晨，南台灣風雨最強勁；澎湖則是在明日晚間到周五清晨，風雨會逐漸增強。不過周五白天起，颱風逐漸進入中國大陸，對台影響也隨之減少。
氣象局說，目前關島附近出現一個低壓帶，可能會在這1、2天發展成熱帶性低氣壓，不排除演變成第6號輕度颱風。
至於周休假期天氣如何？臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，周五過後台南風雨減緩，周休假期受到較弱的偏南風等因素影響，容易因為午後熱對流出現雷陣雨，中午過後外出要記得攜帶雨具。
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