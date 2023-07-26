美式賣場好市多常販售各種商品供民眾滿足生活所需。一位女子分享，她近日在好市多買了一款P牌漸層色水壺，除了附有吸管、吊繩，瓶身還印有可以掌握補水時間的飲水時間條，讓她大讚CP值很高。不過有內行人指出，其實CP值最高的是台灣製三X牌不銹鋼水壺，就算用了10年也還不會壞！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，近日她到好市多消費時，發現該款漸層色水壺，「真的蠻好用的，CP值很高」；根據官網，P牌吸管冷水瓶特色包括使用不含雙酚A的TRITAN材質、掌握補水時間的飲水時間條、可上鎖的瓶口、防漏水的旋轉瓶蓋、附有吊繩。

對此，許多網友們紛紛回應，「去年就買來用了，非常實用的水壺，激推」、「推一個我也有買，每天都喝滿2到3壺水！顏色也很漂亮～」、「缺點不能烘乾」、「瓶身很漂亮，但是有時很難吸，要喬一下吸管」、「我也覺得好用，早1瓶晚1瓶，每天水量達到，1瓶也剛好冷泡茶，至於清潔用品，吸管刷瓶子刷剛好有小孩器具剛好有，很愛用」。

有內行人則指出，「CP值最高的是小蟻布比，三X牌的台灣製水壺」、「+1，不鏽鋼的水壺用11年了，蓋子壞了蝦皮買來換，繼續服役」、「用了10年了還是頭好壯壯」、「非常好用且是台灣製造的，強力推薦！支持台灣製造」；不過也有網友說明，三X牌缺點是外觀很醜，「就是外觀無法接受」、「台灣製造的品質沒問題，但外觀就…都很不願意花錢／心力設計欸」。