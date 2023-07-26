接見歐洲議會訪團，蔡英文盼與歐盟簽雙邊投資協定。（總統府提供）

蔡英文總統今天接見由歐洲議會外交委員會副主席白艾特率領的訪問團，期盼訪團支持台灣和歐盟能夠簽署雙邊投資協定。白艾特也表示，期盼未來可以進一步深化雙方經貿關係，近來，歐盟領導人也提出亞太區域的新策略，最重要的原則是，希望區域發展和平的進行。

蔡英文總統致詞時表示，2021年及2022年，歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序特別委員會」以及「國貿委員會」分別來訪，其中2022年7月歐洲議會副議長畢爾訪團，是歐洲副議長層級的官員首次正式訪問台灣，展現對台灣的大力支持。

面對威權主義擴張以及世界經濟局勢變化，全球供應鏈也加速重組當中。她說，我們希望未來，台灣和歐盟在供應鏈韌性、投資、網路安全以及科技新創等領域，持續深化合作。她也期盼，台灣和歐盟能夠簽署雙邊投資協定，強化雙方夥伴關係，共同壯大民主陣營的團結力量。

白艾特指出，現在的國際局勢紛亂動盪，因此，民主國家更要團結一致，並持續深化彼此的合作。台灣與歐盟是非常重要的商業貿易夥伴，台灣在歐盟貿易及投資的相關統計上，排名都很高；歐洲對台灣也同樣重要，期盼未來可以進一步深化雙方的經貿關係。

台灣在高科技和數位發展等方面，扮演舉足輕重的角色，他認為這是一個很好的基礎，讓雙方能持續拓展更深、更廣的合作關係。

白艾特表示，國際社會應該要多運用台灣不同領域的知識及技術，台灣的國際參與符合國際社會的利益。台灣參與世界衛生組織（WHO）就是一個務實的例子，台灣能提供非常多的專業與知識，但目前WHO沒有接受台灣能提供的貢獻，他感到非常遺憾且可惜。

他說，歐盟非常關注亞太地區的情勢發展，近來，歐盟領導人們也提出歐盟在亞太區域的新策略，最重要的原則是，希望區域發展和平的進行。

他強調，這並非空話，從烏俄戰爭來看，只要一個地方有戰爭，都會對全世界有非常嚴重的影響，因此，確保所有地區的安全至關重要。他很開心台灣與歐盟有良好的合作關係，期盼未來可以在經貿、文化以及人民交流連結等領域持續發展。