احتفالية الأسطورة ميسي 🥶🦩 pic.twitter.com/Xl3bp2o1un — Messi Xtra (@M30Xtra) July 26, 2023

邁阿密國際的足球巨星梅西（Lionel Messi）持續在美國大聯盟MLS颳起旋風，他對戰亞特蘭大聯踢進兩球與1次助攻，還做出了神祕的慶祝動作。梅西伸出右手對著正前方，手指微微彎曲，面露微笑，大家都猜不透是什麼意思。這與梅西平日用兩手食指對著天的慶祝動作完全不同。

對於美國球迷來說，他們立即想到《星際大戰》「黑武士」達斯維達（Darth Vader）的原力鎖喉動作。達斯維達是美國影史最高人氣的反派之一，美媒ESPN體育中心推特還開玩笑是「梅西進入反派時代了」。由於迪士尼新拍的星戰電影令人失望，更有網友打趣：「梅西用達斯維達的動作慶祝，這是星際大戰10年來最棒的一件事。」

Miami Messi in his villain era 😅 pic.twitter.com/fArikC6Qa9 — SportsCenter (@SportsCenter) July 26, 2023

根據西班牙《馬卡報》報導，梅西的妻兒與母親都到場觀戰。梅西慶祝的時候面向兒子席亞哥（Thiago）的方向，他做出的「原力鎖喉」其實是模仿美國漫畫英雄《雷神索爾》的招牌動作，這是索爾用神力在呼喚雷神之鎚。因為席亞哥最喜歡的美漫超級英雄就是索爾。梅西原先想要扮臭臉耍帥，看到席亞哥興奮的模樣才笑出來。

梅西連兩戰發威，畢竟美國男足的水準遠比不上歐洲，網友也笑說：「讓梅西在這裡踢球太不公平了，就像是以最低難度在玩FIFA電玩遊戲。」