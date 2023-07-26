國民黨黨主席朱立倫日前在全代會上拋出「執政大聯盟」議題，強調政黨輪替，民眾黨主席、總統參選人柯文哲也拋出聯合政府的主張，都引發許多討論。前立委郭正亮今(26日)針對在野陣營合作，舉德國內閣制為例，強調政黨聯合最重要的是「政策」和「人事」合作，若柯文哲能就事論事的討論政策，就很更可能與國民黨形成交集，在人事的問題，柯則要避免提出具體人名，相信最後大家會有智慧提出人選。

郭正亮今(26日)在民眾黨網路節目《踢批批開講／眾亮集》以德國總理蕭茲的「紅綠燈政府」舉例，也是3個政黨為了下架基民黨組成聯合政府，內閣制是直接由國會議員投票就可以，不過蕭茲的聯合政府也有共同商議政綱，寫明可以一起推動的政策是甚麼。

郭正亮強調，政黨要聯合、合作，最重要的還是要有「政策」和「人事」上的合作，民眾黨主席柯文哲當然不可能跟國民黨一樣，但共同目標是政黨輪替，現階段藍、白可以共同做什麼，這些要慢慢浮上檯面，這樣大家就知道同心合力的目標是甚麼。

郭正亮表示，民眾黨在立法院的席次絕對不可能過半，這就會連動到立法院的合作，比如說大家都是在野、三黨不過半的邏輯下，就可以講好民眾黨當副院長、另一個就當正院長；內閣閣員，德國是行之有年，各政黨可以指定要哪個部會首長的位置。

不過郭正亮也承認，民眾黨談到未來的人事就很容易掉入「分贓」的說法，尤其是提到某些政黨的人物，像是說「會找朱立倫組閣、找賴清德組閣」就會讓很多人聽到就討厭，所以柯文哲不該談到具體的人名，但可以提政策。

郭正亮說，柯文哲沒有強烈的意識形態，強調理性、務實、科學，NCC不公正那就改成一個比較公正的制度、司法不能辦大案就考慮重啟特偵組、非核家園失敗就推新的能源政策，如果柯可以這樣討論問題，跟國民黨形成交集的可能性就比較高；人事的問題到最後大家都會有智慧處理，會盡量挑政黨色彩不鮮明、有一定專業、形象可以的人選。