嘉義地檢署檢察官陳靜慧承辦嘉義市議員戴寧貪汙案、80億元地下匯兌洗錢案、詐領健保費等社會矚目重大案件，表現出色，榮獲法務部「法眼明察」獎殊榮，今天獲公布調升屏東地檢署主任檢察官。

陳靜慧是嘉義人，司法官訓練所第46期、台大法律研究所畢業，已當16年檢察官，首派到高雄地檢署1年、再調至雲林地檢2年、嘉檢13年。

陳靜慧表現亮眼，2016年獲得法務部訪問學者計畫，到美國進修電腦犯罪，返台後發揮所長，陸續偵辦博弈大亨陳盈助涉經營賭博網站、吳承霖地下匯兌洗錢案等重大案件。

陳靜慧因為偵辦這樁金額高達80億的地下匯兌案，查扣現金2億元，還延伸破獲網路博弈集團，起訴百餘人，經法院判決後繳回、沒收犯罪所得及公益捐款逾10億元，由於表現亮麗，獲法務部長蔡清祥頒發「法眼明察」獎表揚。

陳靜慧提及地下匯兌案是與台南市調查站共同合作，鍥而不捨、抽絲剝繭而延伸出來的重大案件，她認為，從小細節處察覺異樣，多方蒐集資料分析比對，常能意外收穫，而奠定突破重大刑案的基礎。

陳靜慧會到現場指揮蒐證，她認為在現場可以觀察細節、蒐集更多訊息，例如她偵辦嘉義名醫黃彬診所詐領健保費案、大學眼科詐領健保費案，都是在現場察覺有蹊蹺，進而追查出黃彬詐領逾億元健保費，大學眼科利用非主刀醫師詐領白內障手術健保費用。