賴清德副總統今天接見「歐洲議會外交委員會代表團」，期盼未來能持續與歐盟加強合作，促進經濟及安全，進一步穩定印太的和平與發展。代表團團長白艾特則強調，基於法治及國際法原則，歐盟在外交與安全政策上，希望能以和平的方式解決世界上所有爭端。

賴清德對訪團致詞時提到，去年9月，歐洲議會全會表決通過「台灣海峽情勢」決議案，也譴責中國大陸在台海的軍演危及印太的和平穩定。今年4月，歐洲議會全會也針對「歐盟需要一致的對中戰略」進行討論，結論為應該竭盡所能維護印太和平穩定，才能符合歐盟及全世界的利益。

他說，這些主張不僅對台灣非常重要，對印太和平穩定也深具意義。台灣是一個民主國家，與歐盟一樣追求民主、自由、人權及法治等共同價值，台灣也在全球供應鏈上發揮積極角色，促進國際社會與經濟的繁榮發展。期盼未來台灣與歐盟加強合作，促進經濟及安全，進一步穩定印太的和平與發展。

白艾特則表示，烏俄戰爭是重要的安全議題，也是國際法上的議題。當俄國入侵烏克蘭時，台灣立刻表達出明確立場，並以實際行動提供烏克蘭援助。他期盼，烏克蘭在不久後，能恢復自由、重建家園，並且重獲領土。

他認為，台灣跟歐洲是非常重要的貿易及投資夥伴。無論是歐盟或歐洲議會，都希望能加深與台灣在貿易、商業，以及民間交流等各領域的合作關係，台灣包括半導體及數位發展等領域的專業知識，都是深化雙方關係的良好基礎。

他說，基於法治及國際法原則，歐盟在外交與安全政策上，希望能以和平的方式解決世界上所有爭端。他希望全世界都可以從烏俄戰爭中學到教訓。因此，他們都非常關心亞太地區的情勢發展。幾周前，歐盟領袖的會議中，也做出與亞太區域有關的策略性決定，希望能持續加深歐盟與亞太區域民主國家的合作關係。