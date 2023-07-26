台中立崧食品去年被離職員工爆料將過期烏骨雞、等冷凍商品改標賣給下游業者及直播平台，經檢警搜索扣得420隻過期烏骨雞等食品，第一時間將負責人張容福聲押獲准，台中地方法院依偽造文書等罪判張有期徒刑1年，可上訴。

判決指出，張容福2019年11月30日起陸續向廠商購入4個月至6個月內將過期的生烏骨雞、猴頭菇烏骨雞及紅棗人蔘烏骨雞、百頁豆腐、乳酪絲以及花膠美人鍋等。但因無法全在保存期限內賣完，張就指示羅姓員工等人撕掉原標籤貼上偽造日期。

2022年9月22日張男再向食品業者佯稱烏骨雞未逾保存期限，並以每隻110元、賣給不知情的下游業者1440隻，其中420隻已製成黃金蟲草百菇燉烏雞，剩餘數量因改標犯行遭檢舉曝光後，立崧主動解除買賣契約。

而張男得知遭檢舉後，竟指使游姓駕駛將解約未售出的1080隻烏骨雞、40箱百頁豆腐、31箱乳酪絲、84箱花膠美人鍋載往另家食品公司藏放，再由另名不知情的司機載到畜牧場，作為豬隻飼料。

事件曝光後張男還喊冤說是被前員工挾怨報復；台中地檢署去年10月指揮保七警方、台中衛生局赴高雄、台南及雲林等地搜索，查扣過期烏骨雞420隻，確認張男改標販售過期食品為事實，並將張男依偽造文書、詐欺等罪嫌起訴。台中地院日前依偽造文書等罪，判張有期徒刑1年，得易科罰金。