英國男星朱利安桑茲（Julian Sands）今年1月在美國西部山區登山時失去聯繫，而在經過數月的搜尋後，於6月份發現他的遺體，享壽65歲。而今(26日)死因調查報告出爐，據法醫判斷是「無法確定」。

朱利安桑茲過往熱衷於登山，在度過今年的生日後，於今年1月時前往洛杉磯東北部的加利福尼亞州聖安東尼奧山(Mount San Antonio，別名禿頭山)徒步旅行，但卻因此失聯，當時有超過80名的志願搜救者、警方、與工作人員以及兩架直升機與多台無人機一同參與搜救工作。誰料，卻因為幾週後的天氣狀況劇變，不得不暫停搜救行動，並直到6月份才再度開始，「已進行了八次地面和空中搜索，志願者們花費的時間超過500個小時。」

據外媒《CNN》報導，6月份有登山者發現一具男性遺體，事後確定其身分是朱利安桑茲，而經過長時間的調查後，他的死因報告於近日出爐，據《CNN》收到的聲明中指出其死因「無法確定」。對此，法醫表示：「由於遺體的情況未發現其他因素，而這種情況在處理此類案件時很常見。」

朱利安桑茲在40年的從影生活中，出演了約150部電影及戲劇，並以愛情電影《窗外有藍天(A Room with a View)》及電視劇《24》第五季等作品走紅。此後也陸續參演《龍紋身的女孩》、《歌劇魅影》、《超人前傳》等多部知名作品，因此當他離世的消息傳出後，讓不少粉絲相當震驚，而其家屬當時也發聲表示：「我們會繼續將朱利安留在我們心中，以他作為一位出色的父親、丈夫、探險家、藝術愛好者及其他的美好回憶。」