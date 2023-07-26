女團(G)I-DLE的門面舒華（葉舒華）來自台灣，同時具有泰雅族血統，漂亮外表受到許多粉絲喜愛，直爽個性很受歡迎，因此還有「四次元少女」的外號；她時常會在社群平台分享生活，今（26日）她突曬出一組細肩低胸上衣的照片，火辣身材瞬間吸引73萬網友注意。

舒華今日在Instagram曬出一組辣照，只見她穿著白色細肩帶低胸上衣，露出大片白嫩肌膚，她朝鏡頭擺出俏皮表情，凹凸有致的曲線讓網友看到噴鼻血，貼文曝光後不到一天就累積73萬網友按讚，人數還在持續上漲中，泰籍團員Minnie看到後留言「保護我們最小的孩子」，粉絲們表示：「舒華真的不是人類，也太正了吧」、「需要什麼條件才能娶到葉舒華」、「打開貼文瞬間被閃瞎，葉舒華不用負責嗎」、「舒華姐幹嘛穿阿嬤內衣！」、「妳到底為什麼這麼好看」、「瑪莉蓮夢華」、「今天走辣妹風？」舒華也回應粉絲「一直在走」。

舒華小時候就希望能成為一名藝人，高中進入華岡藝校後接觸KPOP，開始對韓國流行文化產生興趣，之後她瞞著父母參加韓國經紀公司CUBE的甄選，在高二那年她獨自前往韓國當練習生，由於語言不通，她花費很多時間克服，時常練習到凌晨，用2年時間成為女團女團(G)I-DLE的正式成員。她與同樣來自台灣的TWICE成員子瑜私下也有好交情，兩人時常同框相聚，在打歌期間子瑜大跳(G)I-DLE的舞蹈，互動相當可愛。