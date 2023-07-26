綽號「南寮國」的天道盟太陽會新竹分會長戴銘銓，2022年8月30日遭槍手近距離連開10槍，身中八槍受到重傷，警方事後逮捕宋姓槍手及共犯，警方查出宋嫌為天道盟北山會份子，還曾三度犯下新屋超商拖走ATM其搶案，犯案後還燒毀作案車輛，新竹地方法院依非法持有制式手槍、殺人未遂，各判宋男8年6月、15年，應執行有期徒刑19年。

至於負責接應的兩名李男涉案部分，其中一名李男查無藏匿實證判決無罪；另一名李男因已死亡，判決不受理。

綽號「南寮國」的戴銘銓為天道盟太陽會新竹分會長，去年8月30日上午送小孩出門後，遭1名戴黑色頭套男子從門口近距離連開10槍，戴身中8槍，其中腹部3槍、右大腿3槍及左小腿2槍，送醫後已無大礙。槍手犯案後延西濱公路北上，警方在桃園大園航空城發現該車輛，但車輛疑似為消除跡證而焚毀。

案發後，警方與桃園、宜蘭、刑事局、新竹市刑大成立專案小組追查，因燒車處無監視器，槍手無攜帶手機，導致辦案一度陷入困難。警方追查後發現，作案用車輛是半年前購買的權利車，案發前2個月才上路，最終比對到接應者李姓男子的手機，鎖定43歲宋姓男子可能涉案。

專案小組於9月26日深夜赴宜蘭一處鐵皮屋埋伏，27日凌晨5點攻堅，確認宋嫌在屋內，刑事局除暴隊先以破門器打開第1道鋁製鐵門，接著要破第2道木門時，宋嫌就自行開門走出。

據悉，宋嫌前一天有喝酒，警方攻堅前他正在睡覺，遭逮捕時面無表情，警方在現場一處茶几下方發現破損盒子，作案用手槍就在盒中，子彈則用紙張包覆。接著又將兩名李男逮捕偵辦。

在偵辦過程中，宋嫌坦承行兇，但不願供出幕後主謀，兩名李男因涉及接應與藏匿人也遭偵辦，其中一名李男查無藏匿實證判決無罪；另一名李男因已死亡，判決不受理。