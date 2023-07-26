台英宣布啟動台英「深化貿易夥伴關係」，外交部今天表示，這是台英貿易關係進展的重要里程碑，外交部將持續配合行政院經貿談判辦公室，並與英國政府及國會部門密切合作，共同推動深化台英經貿及投資合作。

行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，與英國商業暨貿易部副部長何德森26日召開視訊會談，會中達成共識，雙方宣布正式啟動「深化貿易夥伴關係」（ETP）。

外交部發言人劉永健指出，台英ETP將加強雙方在投資、能源與淨零碳排及數位貿易等領域合作，該合作機制不僅有助強化雙邊經濟安全，也是我國與全球理念相近夥伴合作打造印太地區自由開放及穩定經濟發展環境的重要里程碑。外交部對此表達誠摯歡迎與肯定。

他說，台英貿易互動緊密，英國是我國在歐洲第三大貿易夥伴及第二大歐資來源；「深化貿易夥伴關係」是台英貿易關係進展的重要里程碑，外交部將持續配合行政院經貿談判辦公室，並與英國政府及國會部門密切合作，共同推動深化台英經貿及投資合作。