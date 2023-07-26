杜蘇芮強襲釀災情，溪流暴漲花蓮1死，台東栗松溫泉2人受困。

中央災害應變中心今（26日）晚舉行杜蘇芮颱風第7次工作會報，據花蓮縣災害應變中心回報，下午6時許秀林鄉木瓜溪支流有3人受困，2人脫困，1人到院前死亡，詳細訊息花蓮縣仍在釐清。另台東縣海端鄉栗松溫泉1男1女遇溪流阻斷受困，男性為英國人，因水流湍急無法立即救援，台東縣消防局架設繩索方式送達糧食、保暖衣物及行動電源，2人目前安全無虞。

杜蘇芮中央災害應變中心第7次工作會報。（王揚傑攝）

杜蘇芮中央災害應變中心第7次工作會報。（王揚傑攝）

據統計，杜蘇芮颱風至今晚8時30分已造成土石崩落、路樹倒塌及積淹水等一般災情126件，停電1萬5721戶，已修復1萬4983戶，發布黃色警戒土石流潛勢溪流370條，大規模崩塌潛勢區8處，入夜後台東縣卑南鄉、延平鄉、鹿野鄉、海端鄉、池上鄉、關山鎮及花蓮縣秀林鄉、萬榮鄉、光復鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉等地區可能達紅色警戒發布標準。

此外，高雄市、台東縣、花蓮縣、屏東縣、澎湖縣及金門縣等12縣市劃設警戒區域838處，已疏散撤離4034人，開設收容所計30處，收容安置460人；警戒期間進入山地管制區及國家公園民眾計4120人，經勸阻未入山2030人，入山2090人已2087人下山，3人在山區住宿無安全疑慮。