中共中央外辦主任王毅當地時間26日抵達土耳其首都安卡拉，與土國外長費登會談。王毅表示，雙方要促進「一帶一路」倡議和土「中間走廊」計畫深度對接，持續推進能源、教育、文化等領域合作，並支持兩國企業使用本幣進行貿易結算，鼓勵更多中方企業赴土投資興業。

據大陸外交部消息，王毅表示，中土兩國同為新興市場國家代表和開發中大國，擁有廣泛共同利益和巨大合作潛力。中方支持土方走出一條符合自身國情的發展道路，支持土方維護國家獨立、主權和正當權益，支持土方在地區和國際舞台上發揮更重要作用，反對任何勢力干涉土耳其內政。

王毅強調，中方願與土新政府一道，增進戰略互信，加強戰略協調，深化各領域合作，堅定支持彼此維護核心利益和國家安全穩定，推動中土戰略合作關係結出更加豐碩的成果，為兩國關係發展開闢新前景、注入新動力。

王毅說，雙方要用好中土政府間合作委員會等雙邊合作機制，促進「一帶一路」倡議和土「中間走廊」計畫深度對接，持續推進能源、教育、文化等領域合作。中方願進口更多土優質產品，支持兩國企業使用本幣進行貿易結算，鼓勵更多中方企業赴土投資興業。

王毅續指，中方願與土方加強在聯合國、二十國集團（G20）、上海合作組織等多邊框架下協調合作，共同發出新興市場國家的聲音，維護真正的多邊主義，維護全球供應鏈產業鏈穩定，反對單邊主義和「脫鉤斷鏈」等錯誤做法，為變亂交織的世界注入更多穩定性。

費登表示，土方高度重視發展對中關係，不認同中方經濟、科技「威脅論」，反對抹黑、遏制中方發展，不允許在土從事破壞中方領土完整的活動。土方認為國家主席習近平提出的全球倡議具有戰略意義，願與中方一道，充分發揮兩國政府間合作委員會作用，攜手共建「一帶一路」，加強經貿、能源、航空、旅遊等領域合作，共同應對全球性挑戰，推動建立多極世界。