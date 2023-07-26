美國聯邦眾議院今天通過「台灣國際團結法案」，法案主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣，將致力對抗中國大陸試圖在國際組織扭曲關乎台灣事宜的行徑。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠回應，既然美國如此挺台，台灣本不該被排除於任何國際組織之外，相關單位要有實際與美國國會及行政部門協商後續事宜。

邱臣遠表示，肯定與感謝美國國會對台灣的力挺，台灣受中共阻擾，無法參與許多國際組織或正式國際社會場合，即使非政治性國際組織也被排拒門外，這對自主的中華民國台灣是相當不合理。

邱臣遠說， 希望美國及美國盟友支持台灣參與國際組織或取得觀察員身分，並進一步增強美台雙邊實質經貿關係，也請民進黨政府，既然美國如此挺台，台灣本不該被排除於任何國際組織之外，相關單位要有實際與美國國會及行政部門協商後續事宜。

邱臣遠也說， 今天立法院院會通過本黨團重視，並在第一次臨時會就呼籲國會實質審議的台美21世紀貿易倡議，同一天美國眾議院通過台灣國際團結法案，希望執政黨能與在野黨共同努力，拓展台灣國際生存空間，以及與各國實質國際經貿關係。

邱臣遠強調 ，「台灣國際團結法案」接下來將送交至美國參議院院會審議，民眾黨團會在與美國國會交流中，向美國參議院表達台灣期待該法案通過。