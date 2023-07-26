自行車全球三大賽事之一的環法自行車賽落幕，自行車大廠美利達（9914）所屬的TBV巴林‧勝利車隊，總計摘下三個單站冠軍、團隊總排名第四、個人總排第六名等佳績，成為戰果最豐碩的隊伍之一。在戰績加持下，車隊版選手車出現供不應求，美利達已緊急追加訂單！

今年的環法賽，美利達特別為TBV隊選手打造了外觀有別以往的選手車，珍珠白的美工塗裝具有中東巴林島國的地方特色，顯得格外吸睛。在戰績加持下，市場上詢問美利達TBV環法賽車隊版的熱度大增，高單價的車隊版選手車車架組早已供不應求。美利達副總經理鄭文祥表示，日前已緊急追加訂單趕製生產中，預計9月起即可陸續上市供貨。

美利達趁勝追擊，這次推出與選手車一模一樣，特殊塗裝的美利達2023環法車隊版車架組有兩種款式，包含空氣動力型的REACTO（銳克多，不含零件的車架組，建議售價10.5萬元），以及爬坡性能超強的SCULTURA（斯特拉，不含零件的車架組，建議售價9.5萬元）。