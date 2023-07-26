許多情侶可能會因為各種相處問題吵架甚至冷戰。一位女子分享，某天男友在咖啡廳報平安時拍了夕陽，她卻以為是在偷拍隔壁桌女生，兩人因此吵了一架，不過隔天她道歉卻不被男友接受，兩人因此展開冷戰，讓她急著求助「請問我該怎麼跟男朋友道歉？」，把自己亂罵人的原因怪罪於男友是很花心的雙子座，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名3公社」發文求助，「請問我該怎麼跟男朋友道歉？」，指出因為雙子座的男友異性緣很強，她的不安全感很強，男友報平安時她也以為是在偷拍女生，「我到現在都不曉得怎麼辦，尤其雙子座的男人都愛變來變去又很花心，他這樣我真的會一直很懷疑他…」。

女子分享兩人吵架對話。（翻攝自匿名3公社臉書）

從兩人對話可以發現，當時男友分享咖啡廳的夕陽美照，還要原PO上班加油，沒想到卻無緣無故被開罵，「我看你是拍女人吧，少拿夕陽來呼攏我，別以為我不知道」，讓男友傻眼直呼「你幹嘛？」，原PO卻繼續質疑，「我沒有幹嘛，我只是覺得你就是在拍女人，還在那邊說拍夕陽」，兩人因此完全斷聯，隔天原PO主動道歉，還被男友反嗆，「現在說這個有用嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「雖然我真的很討厭雙子男，但好心跟你分享卻被潑冷水感受真的很差」、「跟妳這種疑心病重的在一起有夠累…」、「這光，妳看清他拍哪個女人了嗎？」、「不管哪個星座對妳這種個性都會受不了」、「對啦！對啦！他就是不愛妳了才拍別人啦」。