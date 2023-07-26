律師陳長文日前拋出「政黨輪替大聯盟」惹議，前立委郭正亮稱，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室透露，這是國民黨立委參選人羅智強找陳長文所寫，對此，羅智強26日再澄清並非他所撰寫。郭正亮26日也透露，昨晚羅智強看到他在節目上談此事時非常生氣、氣到整晚沒睡，還打電話跟他澄清，「羅智強昨天這件事情跟我講到(凌晨)2點！」

侯辦執行長金溥聰近日與羅智強因「政黨輪替大聯盟」一文隔空交火，前立委郭正亮25日上政論節目透露，侯辦去了解後認為該篇文章是羅智強所寫的。羅智強26日也在臉書澄清並非他所寫。

對於捲入爭議之中，郭正亮26日在網路節目《下班瀚你聊》透露內幕，最開始是外面有人在傳陳長文的文章並非是陳長文所寫的，而侯辦發言人、郭正亮的學生黃子哲25日打電話給他說，「那篇文章聽說就是羅智強寫的」。隨後郭正亮就在中天政論節目中透露此事，羅智強看到之後就打電話給郭正亮說絕無此事，也把澄清的臉書先傳給郭正亮看。郭還透露，中廣集團董事長趙少康也說有聽過這個傳言，只是不能公開講。

郭正亮也說，羅智強因為這件事情非常生氣，氣到沒有睡覺，「羅智強昨天這件事情跟我講到(凌晨)2點，後來我就說老人家要去睡覺，2點太晚了，他(羅智強)整晚都沒睡！」結果郭早上七點起來，就看到羅智強的臉書已經發出去了。

至於後續，郭正亮也提到，羅智強有直接打給黃子哲詢問有沒有跟郭說此事，黃子哲也不會說謊，就承認有跟郭正亮講過這件事。主持人黃暐瀚聽完內幕後，也吐槽說郭正亮算是受到「職業傷害」，應該11點就很想掛電話了吧。