百萬YouTuber小玉（朱玉宸）2020年因利用AI「Deepfake」人工智慧技術，將上百名正妹網紅、名人的臉合成到日本謎片女優，去年7月被判刑5年6個月，還得易科罰金。昨（25日）小玉出席高院二審，他本人透露與17名受害者達成和解；對此，受害者之一的網紅奎丁直言她沒有和解，更喊話法官「不要令人民失望」。

奎丁昨日在IG轉發小玉出席高院二審的相關新聞，將小玉說的話畫重點，「已跟部分被害人達成和解（共有17人），這段時間也有反省」，而辯護律師還稱，「被害人求償金額過高，只好讓法官判決，不打算談和解」；無奈地表示，「不知道那和解的17人是誰」，但強調自己沒有談和解。

奎丁表示沒有與小玉和解，也喊話法官不要讓人民失望。（圖／摘自Zamy奎丁IG）

另外奎丁也進一步補充，自己也沒有拿到法院判賠的賠償金，還特別喊話法官，「只希望法律不要令人民失望」。先前奎丁有針對法院判賠金額發表看法，「法官用金錢判決的話，會讓人有輕重不同階級之分的感覺，好像我被賠50萬，受的傷就比150萬、100萬的人少一樣」。

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