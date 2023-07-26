柬埔寨總理洪森今天宣布要將總理大位傳給兒子洪馬內。外界對於受西方教育薰陶的洪馬內懷抱改革期待，只是綜觀現實條件，柬國恐難甩政治親中與家族利益至上的行徑。

洪森（Hun Sen）今天透過電視講話宣布自己的交棒計畫，「我將不再擔任總理，情況需要我們組建新的政府」。他還說，今早已見過柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni），對方將委任洪馬內（Hun Manet）為新總理。

統治柬埔寨近40年的洪森在講話中透露自己交棒給兒子的時間點是出於政治穩定考量，「如果我繼續擔任總理，一、兩年後再卸任，那時候局勢將出現短暫不穩…」他並提到，新內閣將絕大部分是年輕人。

今年45歲的洪馬內是洪森的長子，1977年10月20日在柬國中部磅同省（Kampong Thom）出生，這次代表執政黨柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）投身參選金邊市國會議員，並被排在篤定當選的第一順位候選人名單上。

洪馬內在柬埔寨首都金邊長大並就讀高中，1999年成為第一位從西點軍校畢業的柬埔寨人，2002年拿到美國紐約大學經濟學碩士學位、2008年再獲英國布里斯托大學（Bristol University）經濟學博士學位。

洪馬內2020年6月任人民黨中央青年工作組組長，2021年底獲人民黨推選為「未來總理候選人」。在黨職外，洪馬內也擔任軍隊要職，他目前是柬埔寨王家陸軍（Royal Cambodian Army）司令，今年4月剛晉陞為四星上將。

由於洪馬內受西方教育系統養成，讓一般大眾對這名未來總理有些許不同於父輩作為的改革期待，更認為柬埔寨的對外政策會嘗試往美國靠攏一點，而非一味跟隨中國的步伐。

然而，中國長年來是柬埔寨最大貿易夥伴，也是柬國最主要的外資來源國和援助國，在經濟受掣肘下，分析認為，柬埔寨任何嘗試轉向西方的作為都會遭中國牽制，柬埔寨也沒有條件遠離中國。

流亡海外的柬埔寨反對派領袖山嵐西（Sam Rainsy）7月接受法新社訪問時也指出，受西方教育並非更加自由的保證。他舉例，敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）比他爸哈菲茲．阿塞德（Hafez al-Assad）念更多書，但在政治上比他爸還糟糕。

洪森今天說，卸任總理後，他仍是人民黨主席，將來國王會委任他擔任國王高級顧問委員會主席。而他先前接受金邊郵報（The Phnom Penh Post）採訪時曾表示，如果洪馬內無法達到他的標準，他本人不排除再度出任柬埔寨總理。

柬埔寨全國大選23日登場，由於所有反對黨都被禁止參選，一如外界預期，洪森所領導的人民黨獲得壓倒性勝利，幫助洪馬內當選國會議員，順利取得成為柬國總理的門票。

人民黨在這次選舉取得大勝後，中共中央總書記習近平25日向洪森致賀電時提到，將一如既往支援柬埔寨走「符合本國國情的發展道路」。中共中央對外聯絡部副部長錢洪山24日在柬國觀選時表示，中方將繼續向柬國提供發展援助。

柬國華文媒體柬中時報報導，西哈莫尼預計8月7日任命洪馬內為新一屆政府總理，新一屆國會將於8月21日召開首次全體會議，並於22日對內閣成員投信任票，新政府當天將宣誓就職。